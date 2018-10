Oct. 25 (UPI) -- Netflix watchers can catch Bram Stoker's Dracula, Cloverfield, Sixteen Candles and the sixth and final season of House of Cards in November.

The streaming site released a list of the movies, TV shows, comedy specials and documentaries coming and going next month.



Here's the full list of what's being added to Netflix in November:

Nov. 1

Angela's Christmas - Netflix Original

Bram Stoker's Dracula

Bring It On: In It to Win It

Cape Fear

Children of Men

Close Encounters of the Third Kind

Cloverfield

Deuce Bigalow: European Gigolo

Doctor Strange

Fair Game - Director's Cut

From Dusk Till Dawn

Jet Li's Fearless

Julie & Julia

Katt Williams: The Pimp Chronicles Pt. 1

National Lampoon's Animal House

Next Avengers: Heroes of Tomorrow

Planet Hulk

Scary Movie 2

Scary Movie 3

Sex and the City: The Movie

Sixteen Candles

Stink!

The English Patient

The Judgement - Netflix Original

The Untold Tales of Armistead Maupin

The Water Horse: Legend of the Deep

Transcendence

Vaya



Nov. 2

Brainchild - Netflix Original

House of Cards Season 6 - Netflix Original

ReMastered: Tricky Dick & The Man in Black - Netflix Original

The Holiday Calendar - Netflix Original

The Other Side of the Wind - Netflix Original

They'll Love Me When I'm Dead - Netflix Original

Trolls: The Beat Goes On! Season 4 - Netflix Original



Nov. 3

Hoodwinked Too! Hood vs. Evil



Nov. 4

Disney's Pirates of the Caribbean: At World's End

Patriot Act with Hasan Minhaj (Begins Oct. 28; Streaming Every Sunday) - Netflix Original



Nov. 5

Homecoming Season 1

John Leguizamo's Latin History for Morons - Netflix Original



Nov. 7

Into the Forest



Nov. 8

The Sea of Trees



Nov. 9

Beat Bugs Season 3 - Netflix Original

La Reina del Flow - Netflix Original

Medal of Honor - Netflix Original

Outlaw King - Netflix Original

Spirit Riding Free Season 7 - Netflix Original

Super Drags - Netflix Original

The Great British Baking Show Collection 6 - Netflix Original

Treehouse Detectives Season 2 - Netflix Original

Westside - Netflix Original



Nov. 12

Green Room



Nov. 13

Loudon Wainwright III: Surviving Twin - Netflix Original

Oh My Ghost - Netflix Original

Warrior - Netflix Original



Nov. 15

May the Devil Take You - Netflix Original

The Crew - Netflix Original



Nov. 16

Cam - Netflix Original

Narcos: Mexico - Netflix Original

Ponysitters Club Season 2 - Netflix Original

Prince of Peoria - Netflix Original

She-Ra and the Princesses of Power - Netflix Original

The Ballad of Buster Scruggs - Netflix Original

The Break-Up

The Kominsky Method - Netflix Original

The Princess Switch - Netflix Original



Nov. 18

The Pixar Story



Nov. 19

The Last Kingdom Season 3 - Netflix Original



Nov. 20

Kulipari: Dream Walker - Netflix Original

Motown Magic - Netflix Original

Sabrina - Netflix Original

The Final Table - Netflix Original

Trevor Noah: Son of Patricia - Netflix Original



Nov. 21

The Tribe - Netflix Original



Nov. 22

Jiro Dreams of Sushi

Mystery Science Theater 3000: The Gauntlet - Netflix Original

The Christmas Chronicles - Netflix Original



Nov. 23

Frontier Season 3 - Netflix Original

Fugitiva - Netflix Original

Sick Note Seasons 1-2 - Netflix Original

To Build or Not to Build Season 2



Nov. 25

My Little Pony Friendship is Magic: Best Gift Ever



Nov. 27

Bumping Mics with Jeff Ross & Dave Attel - Netflix Original



Nov. 29

Pocoyo Season 4



Nov. 30

1983 - Netflix Original

A Christmas Prince: The Royal Wedding - Netflix Original

Baby - Netflix Original

Death by Magic - Netflix Original

F is for Family Season 3 - Netflix Original

Happy as Lazzaro - Netflix Original

Rajma Chawal - Netflix Original

Spy Kids: Mission Critical Season 2 - Netflix Original

The World is Yours - Netflix Original

Tiempo compartido - Netflix Original





Here's the full list of what's leaving Netflix in November:

Nov. 1

Amelie

Crossfire

Cruel Intentions

Cruel Intentions 2

Cruel Intentions 3

Hellboy II: The Golden Army

Jurassic Park

Jurassic Park III

Oculus

Phenomenon

Run to Me

Smokin' Aces 2: Assassins' Ball

Steel Magnolias

The Invasion

The Land Before Time

The Land Before Time II: The Great Valley Adventure

The Land Before Time III: The Time of the Great Giving

The Lazarus Effect

The Lost World: Jurassic Park

The Reader

Up in the Air



Nov. 12

Anna Karenina



Nov. 16

Paddington



Nov. 17

Undercover Boss Seasons 1-5