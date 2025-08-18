Fantasy football: Chase, Robinson, Barkley lead Top 200 rankings

MIAMI, Aug. 18 (UPI) -- Ja'Marr Chase, Bijan Robinson and Saquon Barkley lead my annual Top 200 fantasy football player rankings for 2025.
Justin Jefferson and CeeDee Lamb round out the Top 5 of my overall rankings. Jahmyr Gibbs, Christian McCaffrey, Derrick Henry, De'Von Achane and Kyren Williams are among my other Top-10 targets.
My Top 14 includes eight running backs and six wide receivers. Check out my individual quarterback, running back and wide receiver rankings for more details about my favorite players at those positions.
Several defensive/special teams units and kickers are listed at the end of my overall Top 200 rankings. Stay tuned for updates to the overall and positional rankings.
1. Ja'Marr Chase, WR, Cincinnati Bengals, Bye Week 10
2. Bijan Robinson, RB, Atlanta Falcons, Bye Week 5
3. Saquon Barkley, RB, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
4. Justin Jefferson, WR, Minnesota Vikings, Bye Week 6
5. CeeDee Lamb, WR, Dallas Cowboys, Bye Week 10
6. Jahmyr Gibbs, RB, Detroit Lions, Bye Week 8
7. Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers, Bye Week 14
8. Derrick Henry, RB, Baltimore Ravens, Bye Week 7
9. De'Von Achane, RB, Miami Dolphins, Bye Week 12
10. Kyren Williams, RB, Los Angeles Rams, Bye Week 8
11. Nico Collins, WR, Houston Texans, Bye Week 6
12. Malik Nabers, WR, New York Giants, Bye Week 14
13. Ashton Jeanty, RB, Las Vegas Raiders, Bye Week 8
14. Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams, Bye Week 8
15. A.J. Brown, WR, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
16. Josh Jacobs, RB, Green Bay Packers, Bye Week 5
17. Brian Thomas Jr., WR, Jacksonville Jaguars, Bye Week 12
18. Amon-Ra St. Brown, WR, Detroit Lions, Bye Week 8
19. Chase Brown, RB, Cincinnati Bengals, Bye Week 10
20. Kenneth Walker III, RB, Seattle Seahawks, Bye Week 8
21. Bucky Irving, RB, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
22. James Cook, RB, Buffalo Bills, Bye Week 7
23. Jonathan Taylor, RB, Indianapolis Colts, Bye Week 11
24. Breece Hall, RB, New York Jets, Bye Week 9
25. Tyreek Hill, WR, Miami Dolphins, Bye Week 12
26. Marvin Harrison Jr., WR, Arizona Cardinals, Bye Week 8
27. Brock Bowers, TE, Las Vegas Raiders, Bye Week 8
28. Josh Allen, QB, Buffalo Bills, Bye Week 7
29. Drake London, WR, Atlanta Falcons, Bye Week 5
30. Tee Higgins, WR, Cincinnati Bengals, Bye Week 10
31. D.J. Moore, WR, Chicago Bears, Bye Week 5
32. Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks, Bye Week 8
33. Garrett Wilson, WR, New York Jets, Bye Week 9
34. Ladd McConkey, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
35. Davante Adams, WR, Los Angeles Rams, Bye Week 8
36. DK Metcalf, WR, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5
37. Mike Evans, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
38. Omarion Hampton, RB, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
39. Joe Burrow, QB, Cincinnati Bengals, Bye Week 10
40. Alvin Kamara, RB, New Orleans Saints, Bye Week 11
41. Trey McBride, TE, Arizona Cardinals, Bye Week 8
42. Jalen Hurts, QB, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
43. Lamar Jackson, QB, Baltimore Ravens, Bye Week 7
44. Chuba Hubbard, RB, Carolina Panthers, Bye Week 14
45. James Conner, RB, Arizona Cardinals, Bye Week 8
46. Tony Pollard, RB, Tennessee Titans, Bye Week 10
47. D'Andre Swift, RB, Chicago Bears, Bye Week 5
48. Aaron Jones, RB, Minnesota Vikings, Bye Week 6
49. Courtland Sutton, WR, Denver Broncos, Bye Week 12
50. Terry McLaurin, WR, Washington Commanders, Bye Week 12
51. Calvin Ridley, WR, Tennessee Titans, Bye Week 10
52. Tyrone Tracy Jr., RB, New York Giants, Bye Week 14
53. R.J. Harvey, RB, Denver Broncos, Bye Week 12
54. David Montgomery, RB, Detroit Lions, Bye Week 8
55. Sam LaPorta, TE, Detroit Lions, Bye Week 8
56. George Kittle, TE, San Francisco 49ers, Bye Week 14
57. Brian Robinson Jr., RB, Washington Commanders, Bye Week 12
58. Xavier Worthy, WR, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
59. Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers, Bye Week 14
60. Jameson Williams, WR, Detroit Lions, Bye Week 8
61. Jerry Jeudy, WR, Cleveland Browns, Bye Week 9
62. Zay Flowers, WR, Baltimore Ravens, Bye Week 7
63. Patrick Mahomes, QB, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
64. DeVonta Smith, WR, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
65. Matthew Golden, WR, Green Bay Packers, Bye Week 5
66. Cooper Kupp, WR, Seattle Seahawks, Bye Week 8
67. Chris Olave, WR, New Orleans Saints, Bye Week 11
68. Stefon Diggs, WR, New England Patriots, Bye Week 14
69. George Pickens, WR, Dallas Cowboys, Bye Week 10
70. Baker Mayfield, QB, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
71. Jaylen Waddle, WR, Miami Dolphins, Bye Week 12
72. Ricky Pearsall, WR, San Francisco 49ers, Bye Week 14
73. Travis Hunter Jr., WR, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8
74. Jayden Daniels, QB, Washington Commanders, Bye Week 12
75. Rome Odunze, WR, Chicago Bears, Bye Week 5
76. Jakobi Meyers, WR, Las Vegas Raiders, Bye Week 8
77. TreVeyon Henderson, RB, New England Patriots, Bye Week 14
78. Isiah Pacheco, RB, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
79. Javonte Williams, RB, Dallas Cowboys, Bye Week 10
80. Joe Mixon, RB, Houston Texans, Bye Week 6
81. Quinshon Judkins, RB, Cleveland Browns, Bye Week 9
82. Jaylen Warren, RB, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5
83. Mark Andrews, TE, Baltimore Ravens, Bye Week 7
84. Travis Kelce, TE, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
85. Rashee Rice, WR, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
86. Deebo Samuel, WR, Washington Commanders, Bye Week 12
87. Emeka Egbuka, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
88. Khalil Shakir, WR, Buffalo Bills, Bye Week 7
89. Jauan Jennings, WR, San Francisco 49ers, Bye Week 14
90. Chris Godwin, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
91. Jordan Addison, WR, Minnesota Vikings, Bye Week 6
92. Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys, Bye Week 10
93. Evan Engram, TE, Denver Broncos, Bye Week 12
94. David Njoku, TE, Cleveland Browns, Bye Week 9
95. Keon Coleman, WR, Buffalo Bills, Bye Week 7
96. Michael Pittman Jr., WR, Indianapolis Colts, Bye Week 11
97. Kyler Murray, QB, Arizona Cardinals, Bye Week 8
98. Justin Fields, QB, New York Jets, Bye Week 9
99. Josh Downs, WR, Indianapolis Colts, Bye Week 11
100. Travis Etienne, RB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8
101. Kaleb Johnson, RB, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5
102. Tank Bigsby, RB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8
103. Tyler Warren, TE, Indianapolis Colts, Bye Week 11
104. Rhamondre Stevenson, RB, New England Patriots, Bye Week 14
105. Zach Charbonnet, RB, Seattle Seahawks, Bye Week 8
106. Jayden Reed, WR, Green Bay Packers, Bye Week 5
107. Tucker Kraft, TE, Green Bay Packers, Bye Week 5
108. Colston Loveland, TE, Chicago Bears, Bye Week 5
109. Jordan Love, QB, Green Bay Packers, Bye Week 5
110. Romeo Doubs, WR, Green Bay Packers, Bye Week 5
111. Christian Kirk, WR, Houston Texans, Bye Week 6
112. Rashid Shaheed, WR, New Orleans Saints, Bye Week 11
113. Jordan Mason, RB, Minnesota Vikings, Bye Week 6
114. Braelon Allen, RB, New York Jets, Bye Week 9
115. Bo Nix, QB, Denver Broncos, Bye Week 12
116. Jared Goff, QB, Detroit Lions, Bye Week 8
117. J.K. Dobbins, RB, Denver Broncos, Bye Week 12
118. Luther Burden III, WR, Chicago Bears, Bye Week 5
119. Darnell Mooney, WR, Atlanta Falcons, Bye Week 5
120. C.J. Stroud, QB, Houston Texans, Bye Week 6
121. Keenan Allen, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
122. Ray Davis, RB, Buffalo Bills, Bye Week 7
123. Jayden Higgins, WR, Houston Texans, Bye Week 6
124. Wan'Dale Robinson, WR, New York Giants, Bye Week 14
125. DeMario Douglas, WR, New England Patriots, Bye Week 14
126. Marquise Brown, WR, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
127. Brandon Aiyuk, WR, San Francisco 49ers, Bye Week 14
128. Xavier Legette, WR, Carolina Panthers, Bye Week 14
129. Brock Purdy, QB, San Francisco 49ers, Bye Week 14
130. Drake Maye, QB, New England Patriots, Bye Week 14
131. Rashod Bateman, WR, Baltimore Ravens, Bye Week 7
132. Marvin Mims Jr., WR, Denver Broncos, Bye Week 12
133. Cedric Tillman, WR, Cleveland Browns, Bye Week 9
134. Adam Thielen, WR, Carolina Panthers, Bye Week 14
135. Jaydon Blue, RB, Dallas Cowboys, Bye Week 10
136. Rachaad White, RB, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
137. Trey Benson, RB, Arizona Cardinals, Bye Week 8
138. Austin Ekeler, RB, Washington Commanders, Bye Week 12
139. Cam Skattebo, RB, New York Giants, Bye Week 14
140. Nick Chubb, RB, Houston Texans, Bye Week 6
141. Isaac Guerendo, RB, San Francisco 49ers, Bye Week 14
142. Najee Harris, RB, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
143. Tyler Allgeier, RB, Atlanta Falcons, Bye Week 5
144. Tyjae Spears, RB, Tennessee Titans, Bye Week 10
145. Dalton Kincaid, TE, Buffalo Bills, Bye Week 7
146. Kyle Pitts, TE, Atlanta Falcons, Bye Week 5
147. Dallas Goedert, TE, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
148. Jake Ferguson, TE, Dallas Cowboys, Bye Week 10
149. Jaylen Wright, RB, Miami Dolphins, Bye Week 12
150. Roschon Johnson, RB, Chicago Bears, Bye Week 5
151. Quentin Johnson, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
152. Josh Palmer, WR, Buffalo Bills, Bye Week 7
153. Jalen McMillan, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
154. Caleb Williams, QB, Chicago Bears, Bye Week 5
155. Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8
156. Tre Harris, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
157. Hunter Henry, TE, New England Patriots, Bye Week 14
158. Tyler Lockett, WR, Tennessee Titans, Bye Week 10
159. Michael Wilson, WR, Arizona Cardinals, Bye Week 8
160. MarShawn Lloyd, RB, Green Bay Packers, Bye Week 5
161. Justin Herbert, QB, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
162. Tua Tagovailoa, QB, Miami Dolphins, Bye Week 12
163. J.J. McCarthy, QB, Minnesota Vikings, Bye Week 6
164. Rico Dowdle, RB, Carolina Panthers, Bye Week 14
165. Bhayshul Tuten, RB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8
166. Tahj Brooks, RB, Cincinnati Bengals, Bye Week 10
167. Kareem Hunt, RB, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
168. Dylan Sampson, RB, Cleveland Browns, Bye Week 9
169. Jacory Croskey-Merritt, RB, Washington Commanders, Bye Week 12
170. Jerome Ford, RB, Cleveland Browns, Bye Week 9
171. Blake Corum, RB, Los Angeles Rams, Bye Week 8
172. Raheem Mostert, RB, Las Vegas Raiders, Bye Week 8
173. Woody Marks, RB, Houston Texans, Bye Week 6
174. Will Shipley, RB, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
175. Justice Hill, RB, Baltimore Ravens, Bye Week 7
176. Kendre Miller, RB, New Orleans Saints, Bye Week 11
177. Pittsburgh Steelers, DST, Bye Week 5
178. Denver Broncos, DST, Bye Week 12
179. Houston Texans, DST, Bye Week 6
180. Seattle Seahawks, DST, Bye Week 8
181. Minnesota Vikings, DST, Bye Week 6
182. New England Patriots, DST, Bye Week 14
183. Baltimore Ravens, DST, Bye Week 7
184. Detroit Lions, DST, Bye Week 8
185. Philadelphia Eagles, DST, Bye Week 9
186. Buffalo Bills, DST, Bye Week 7
187. Indianapolis Colts, DST, Bye Week 11
188. New York Jets, DST, Bye Week 9
189. Cameron Dicker, K, Los Angeles Chargers, Bye Week 12
190. Jason Sanders, K, Miami Dolphins, Bye Week 12
191. Jake Bates, K, Detroit Lions, Bye Week 8
192. Jake Elliott, K, Philadelphia Eagles, Bye Week 9
193. Chase McLaughlin, K, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9
194. Chris Boswell, K, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5
195. Harrison Butker, K, Kansas City Chiefs, Bye Week 10
196. Brandon Aubrey, K, Dallas Cowboys, Bye Week 10
197. Tyler Bass, K, Buffalo Bills, Bye Week 7
198. Matt Gay, K, Washington Commanders, Bye Week 12
199. Tyler Loop, K, Baltimore Ravens, Bye Week 7
200. Ka'imi Fairbairn, K, Houston Texans, Bye Week 6
