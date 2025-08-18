NFL
Aug. 18, 2025 / 5:00 AM

Fantasy football: Chase, Robinson, Barkley lead Top 200 rankings

By Alex Butler
Share with X
Cincinnati Bengals wide receiver Ja'Marr Chase is the No. 1 target in my Top 200 fantasy football player rankings for 2025. File Photo by John Sommers II/UPI
1 of 5 | Cincinnati Bengals wide receiver Ja'Marr Chase is the No. 1 target in my Top 200 fantasy football player rankings for 2025. File Photo by John Sommers II/UPI | License Photo

MIAMI, Aug. 18 (UPI) -- Ja'Marr Chase, Bijan Robinson and Saquon Barkley lead my annual Top 200 fantasy football player rankings for 2025.

Justin Jefferson and CeeDee Lamb round out the Top 5 of my overall rankings. Jahmyr Gibbs, Christian McCaffrey, Derrick Henry, De'Von Achane and Kyren Williams are among my other Top-10 targets.

My Top 14 includes eight running backs and six wide receivers. Check out my individual quarterback, running back and wide receiver rankings for more details about my favorite players at those positions.

Several defensive/special teams units and kickers are listed at the end of my overall Top 200 rankings. Stay tuned for updates to the overall and positional rankings.

Related

Top 200 fantasy football player rankings for 2025

1. Ja'Marr Chase, WR, Cincinnati Bengals, Bye Week 10

2. Bijan Robinson, RB, Atlanta Falcons, Bye Week 5

3. Saquon Barkley, RB, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

4. Justin Jefferson, WR, Minnesota Vikings, Bye Week 6

5. CeeDee Lamb, WR, Dallas Cowboys, Bye Week 10

6. Jahmyr Gibbs, RB, Detroit Lions, Bye Week 8

7. Christian McCaffrey, RB, San Francisco 49ers, Bye Week 14

8. Derrick Henry, RB, Baltimore Ravens, Bye Week 7

9. De'Von Achane, RB, Miami Dolphins, Bye Week 12

10. Kyren Williams, RB, Los Angeles Rams, Bye Week 8

11. Nico Collins, WR, Houston Texans, Bye Week 6

12. Malik Nabers, WR, New York Giants, Bye Week 14

13. Ashton Jeanty, RB, Las Vegas Raiders, Bye Week 8

14. Puka Nacua, WR, Los Angeles Rams, Bye Week 8

15. A.J. Brown, WR, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

16. Josh Jacobs, RB, Green Bay Packers, Bye Week 5

17. Brian Thomas Jr., WR, Jacksonville Jaguars, Bye Week 12

18. Amon-Ra St. Brown, WR, Detroit Lions, Bye Week 8

19. Chase Brown, RB, Cincinnati Bengals, Bye Week 10

20. Kenneth Walker III, RB, Seattle Seahawks, Bye Week 8

21. Bucky Irving, RB, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

22. James Cook, RB, Buffalo Bills, Bye Week 7

23. Jonathan Taylor, RB, Indianapolis Colts, Bye Week 11

24. Breece Hall, RB, New York Jets, Bye Week 9

25. Tyreek Hill, WR, Miami Dolphins, Bye Week 12

26. Marvin Harrison Jr., WR, Arizona Cardinals, Bye Week 8

27. Brock Bowers, TE, Las Vegas Raiders, Bye Week 8

28. Josh Allen, QB, Buffalo Bills, Bye Week 7

29. Drake London, WR, Atlanta Falcons, Bye Week 5

30. Tee Higgins, WR, Cincinnati Bengals, Bye Week 10

31. D.J. Moore, WR, Chicago Bears, Bye Week 5

32. Jaxon Smith-Njigba, WR, Seattle Seahawks, Bye Week 8

33. Garrett Wilson, WR, New York Jets, Bye Week 9

34. Ladd McConkey, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

35. Davante Adams, WR, Los Angeles Rams, Bye Week 8

36. DK Metcalf, WR, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5

37. Mike Evans, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

38. Omarion Hampton, RB, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

39. Joe Burrow, QB, Cincinnati Bengals, Bye Week 10

40. Alvin Kamara, RB, New Orleans Saints, Bye Week 11

41. Trey McBride, TE, Arizona Cardinals, Bye Week 8

42. Jalen Hurts, QB, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

43. Lamar Jackson, QB, Baltimore Ravens, Bye Week 7

44. Chuba Hubbard, RB, Carolina Panthers, Bye Week 14

45. James Conner, RB, Arizona Cardinals, Bye Week 8

46. Tony Pollard, RB, Tennessee Titans, Bye Week 10

47. D'Andre Swift, RB, Chicago Bears, Bye Week 5

48. Aaron Jones, RB, Minnesota Vikings, Bye Week 6

49. Courtland Sutton, WR, Denver Broncos, Bye Week 12

50. Terry McLaurin, WR, Washington Commanders, Bye Week 12

51. Calvin Ridley, WR, Tennessee Titans, Bye Week 10

52. Tyrone Tracy Jr., RB, New York Giants, Bye Week 14

53. R.J. Harvey, RB, Denver Broncos, Bye Week 12

54. David Montgomery, RB, Detroit Lions, Bye Week 8

55. Sam LaPorta, TE, Detroit Lions, Bye Week 8

56. George Kittle, TE, San Francisco 49ers, Bye Week 14

57. Brian Robinson Jr., RB, Washington Commanders, Bye Week 12

58. Xavier Worthy, WR, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

59. Tetairoa McMillan, WR, Carolina Panthers, Bye Week 14

60. Jameson Williams, WR, Detroit Lions, Bye Week 8

61. Jerry Jeudy, WR, Cleveland Browns, Bye Week 9

62. Zay Flowers, WR, Baltimore Ravens, Bye Week 7

63. Patrick Mahomes, QB, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

64. DeVonta Smith, WR, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

65. Matthew Golden, WR, Green Bay Packers, Bye Week 5

66. Cooper Kupp, WR, Seattle Seahawks, Bye Week 8

67. Chris Olave, WR, New Orleans Saints, Bye Week 11

68. Stefon Diggs, WR, New England Patriots, Bye Week 14

69. George Pickens, WR, Dallas Cowboys, Bye Week 10

70. Baker Mayfield, QB, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

71. Jaylen Waddle, WR, Miami Dolphins, Bye Week 12

72. Ricky Pearsall, WR, San Francisco 49ers, Bye Week 14

73. Travis Hunter Jr., WR, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8

74. Jayden Daniels, QB, Washington Commanders, Bye Week 12

75. Rome Odunze, WR, Chicago Bears, Bye Week 5

76. Jakobi Meyers, WR, Las Vegas Raiders, Bye Week 8

77. TreVeyon Henderson, RB, New England Patriots, Bye Week 14

78. Isiah Pacheco, RB, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

79. Javonte Williams, RB, Dallas Cowboys, Bye Week 10

80. Joe Mixon, RB, Houston Texans, Bye Week 6

81. Quinshon Judkins, RB, Cleveland Browns, Bye Week 9

82. Jaylen Warren, RB, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5

83. Mark Andrews, TE, Baltimore Ravens, Bye Week 7

84. Travis Kelce, TE, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

85. Rashee Rice, WR, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

86. Deebo Samuel, WR, Washington Commanders, Bye Week 12

87. Emeka Egbuka, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

88. Khalil Shakir, WR, Buffalo Bills, Bye Week 7

89. Jauan Jennings, WR, San Francisco 49ers, Bye Week 14

90. Chris Godwin, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

91. Jordan Addison, WR, Minnesota Vikings, Bye Week 6

92. Dak Prescott, QB, Dallas Cowboys, Bye Week 10

93. Evan Engram, TE, Denver Broncos, Bye Week 12

94. David Njoku, TE, Cleveland Browns, Bye Week 9

95. Keon Coleman, WR, Buffalo Bills, Bye Week 7

96. Michael Pittman Jr., WR, Indianapolis Colts, Bye Week 11

97. Kyler Murray, QB, Arizona Cardinals, Bye Week 8

98. Justin Fields, QB, New York Jets, Bye Week 9

99. Josh Downs, WR, Indianapolis Colts, Bye Week 11

100. Travis Etienne, RB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8

101. Kaleb Johnson, RB, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5

102. Tank Bigsby, RB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8

103. Tyler Warren, TE, Indianapolis Colts, Bye Week 11

104. Rhamondre Stevenson, RB, New England Patriots, Bye Week 14

105. Zach Charbonnet, RB, Seattle Seahawks, Bye Week 8

106. Jayden Reed, WR, Green Bay Packers, Bye Week 5

107. Tucker Kraft, TE, Green Bay Packers, Bye Week 5

108. Colston Loveland, TE, Chicago Bears, Bye Week 5

109. Jordan Love, QB, Green Bay Packers, Bye Week 5

110. Romeo Doubs, WR, Green Bay Packers, Bye Week 5

111. Christian Kirk, WR, Houston Texans, Bye Week 6

112. Rashid Shaheed, WR, New Orleans Saints, Bye Week 11

113. Jordan Mason, RB, Minnesota Vikings, Bye Week 6

114. Braelon Allen, RB, New York Jets, Bye Week 9

115. Bo Nix, QB, Denver Broncos, Bye Week 12

116. Jared Goff, QB, Detroit Lions, Bye Week 8

117. J.K. Dobbins, RB, Denver Broncos, Bye Week 12

118. Luther Burden III, WR, Chicago Bears, Bye Week 5

119. Darnell Mooney, WR, Atlanta Falcons, Bye Week 5

120. C.J. Stroud, QB, Houston Texans, Bye Week 6

121. Keenan Allen, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

122. Ray Davis, RB, Buffalo Bills, Bye Week 7

123. Jayden Higgins, WR, Houston Texans, Bye Week 6

124. Wan'Dale Robinson, WR, New York Giants, Bye Week 14

125. DeMario Douglas, WR, New England Patriots, Bye Week 14

126. Marquise Brown, WR, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

127. Brandon Aiyuk, WR, San Francisco 49ers, Bye Week 14

128. Xavier Legette, WR, Carolina Panthers, Bye Week 14

129. Brock Purdy, QB, San Francisco 49ers, Bye Week 14

130. Drake Maye, QB, New England Patriots, Bye Week 14

131. Rashod Bateman, WR, Baltimore Ravens, Bye Week 7

132. Marvin Mims Jr., WR, Denver Broncos, Bye Week 12

133. Cedric Tillman, WR, Cleveland Browns, Bye Week 9

134. Adam Thielen, WR, Carolina Panthers, Bye Week 14

135. Jaydon Blue, RB, Dallas Cowboys, Bye Week 10

136. Rachaad White, RB, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

137. Trey Benson, RB, Arizona Cardinals, Bye Week 8

138. Austin Ekeler, RB, Washington Commanders, Bye Week 12

139. Cam Skattebo, RB, New York Giants, Bye Week 14

140. Nick Chubb, RB, Houston Texans, Bye Week 6

141. Isaac Guerendo, RB, San Francisco 49ers, Bye Week 14

142. Najee Harris, RB, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

143. Tyler Allgeier, RB, Atlanta Falcons, Bye Week 5

144. Tyjae Spears, RB, Tennessee Titans, Bye Week 10

145. Dalton Kincaid, TE, Buffalo Bills, Bye Week 7

146. Kyle Pitts, TE, Atlanta Falcons, Bye Week 5

147. Dallas Goedert, TE, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

148. Jake Ferguson, TE, Dallas Cowboys, Bye Week 10

149. Jaylen Wright, RB, Miami Dolphins, Bye Week 12

150. Roschon Johnson, RB, Chicago Bears, Bye Week 5

151. Quentin Johnson, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

152. Josh Palmer, WR, Buffalo Bills, Bye Week 7

153. Jalen McMillan, WR, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

154. Caleb Williams, QB, Chicago Bears, Bye Week 5

155. Trevor Lawrence, QB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8

156. Tre Harris, WR, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

157. Hunter Henry, TE, New England Patriots, Bye Week 14

158. Tyler Lockett, WR, Tennessee Titans, Bye Week 10

159. Michael Wilson, WR, Arizona Cardinals, Bye Week 8

160. MarShawn Lloyd, RB, Green Bay Packers, Bye Week 5

161. Justin Herbert, QB, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

162. Tua Tagovailoa, QB, Miami Dolphins, Bye Week 12

163. J.J. McCarthy, QB, Minnesota Vikings, Bye Week 6

164. Rico Dowdle, RB, Carolina Panthers, Bye Week 14

165. Bhayshul Tuten, RB, Jacksonville Jaguars, Bye Week 8

166. Tahj Brooks, RB, Cincinnati Bengals, Bye Week 10

167. Kareem Hunt, RB, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

168. Dylan Sampson, RB, Cleveland Browns, Bye Week 9

169. Jacory Croskey-Merritt, RB, Washington Commanders, Bye Week 12

170. Jerome Ford, RB, Cleveland Browns, Bye Week 9

171. Blake Corum, RB, Los Angeles Rams, Bye Week 8

172. Raheem Mostert, RB, Las Vegas Raiders, Bye Week 8

173. Woody Marks, RB, Houston Texans, Bye Week 6

174. Will Shipley, RB, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

175. Justice Hill, RB, Baltimore Ravens, Bye Week 7

176. Kendre Miller, RB, New Orleans Saints, Bye Week 11

177. Pittsburgh Steelers, DST, Bye Week 5

178. Denver Broncos, DST, Bye Week 12

179. Houston Texans, DST, Bye Week 6

180. Seattle Seahawks, DST, Bye Week 8

181. Minnesota Vikings, DST, Bye Week 6

182. New England Patriots, DST, Bye Week 14

183. Baltimore Ravens, DST, Bye Week 7

184. Detroit Lions, DST, Bye Week 8

185. Philadelphia Eagles, DST, Bye Week 9

186. Buffalo Bills, DST, Bye Week 7

187. Indianapolis Colts, DST, Bye Week 11

188. New York Jets, DST, Bye Week 9

189. Cameron Dicker, K, Los Angeles Chargers, Bye Week 12

190. Jason Sanders, K, Miami Dolphins, Bye Week 12

191. Jake Bates, K, Detroit Lions, Bye Week 8

192. Jake Elliott, K, Philadelphia Eagles, Bye Week 9

193. Chase McLaughlin, K, Tampa Bay Buccaneers, Bye Week 9

194. Chris Boswell, K, Pittsburgh Steelers, Bye Week 5

195. Harrison Butker, K, Kansas City Chiefs, Bye Week 10

196. Brandon Aubrey, K, Dallas Cowboys, Bye Week 10

197. Tyler Bass, K, Buffalo Bills, Bye Week 7

198. Matt Gay, K, Washington Commanders, Bye Week 12

199. Tyler Loop, K, Baltimore Ravens, Bye Week 7

200. Ka'imi Fairbairn, K, Houston Texans, Bye Week 6

NFL: Steelers, Buccaneers hold joint practice

Pittsburgh Steelers quarterback Aaron Rodgers throws during the joint practice between the Steelers and the Tampa Bay Buccaneers at Acrisure Stadium in Pittsburgh on August 14, 2025. Photo by Archie Carpenter/UPI | License Photo

Latest Headlines

Fantasy football: Robinson, Barkley lead Top-75 running back rankings
NFL // 4 days ago
Fantasy football: Robinson, Barkley lead Top-75 running back rankings
MIAMI, Aug. 14 (UPI) -- Bijan Robinson, Saquon Barkley and Jahmyr Gibbs lead UPI senior sports writer Alex Butler's Top 75 fantasy football running back rankings for the 2025 season.
Chase, Jefferson lead Top 75 fantasy football wide receiver rankings
NFL // 5 days ago
Chase, Jefferson lead Top 75 fantasy football wide receiver rankings
MIAMI, Aug. 13 (UPI) -- Reigning triple crown winner Ja'Marr Chase leads UPI senior sports writer Alex Butler's Top 75 fantasy football wide receiver rankings for the 2025 NFL season.
Allen, Burrow lead 2025 top 20 fantasy football quarterback rankings
NFL // 3 days ago
Allen, Burrow lead 2025 top 20 fantasy football quarterback rankings
MIAMI, Aug. 15 (UPI) -- Josh Allen, Joe Burrow and Jalen Hurts headline UPI senior sports writer Alex Butler's Top 20 fantasy football quarterback rankings for the 2025 NFL campaign.
Disciplinary hearing for K.C. Chiefs' Rashee Rice expected Sept. 30
NFL // 3 days ago
Disciplinary hearing for K.C. Chiefs' Rashee Rice expected Sept. 30
Aug. 14 (UPI) -- The NFL's disciplinary hearing for the Kansas City Chiefs' Rashee Rice is expected to be Sept. 30 in New York, clearing a path for him to play early in 2025.
Dallas Cowboys owner Jerry Jones discloses decade-long cancer battle
NFL // 4 days ago
Dallas Cowboys owner Jerry Jones discloses decade-long cancer battle
Aug. 13 (UPI) -- Jerry Jones was diagnosed with stage 4 melanoma and underwent four surgeries over more than a decade to beat the cancer, the Dallas Cowboys owner revealed.
Buffalo Bills, running back James Cook agree to 4-year, $48M extension
NFL // 4 days ago
Buffalo Bills, running back James Cook agree to 4-year, $48M extension
Aug. 13 (UPI) -- The Buffalo Bills agreed to a four-year, $48 million contract extension with James Cook, the Pro Bowl running back confirmed Wednesday on social media.
Green Bay Packers quarterback Jordan Love to have thumb surgery
NFL // 5 days ago
Green Bay Packers quarterback Jordan Love to have thumb surgery
Aug. 12 (UPI) -- Green Bay Packers quarterback Jordan Love will have thumb surgery and miss at least a week of practice, general manager Brian Gutekunst announced Tuesday.
Miami Dolphins RB Alexander Mattison out for season after neck surgery
NFL // 6 days ago
Miami Dolphins RB Alexander Mattison out for season after neck surgery
Aug. 11 (UPI) -- Miami Dolphins running back Alexander Mattison underwent neck surgery after game in Chicago and will miss the 2025 season, a league source told UPI on Monday.
Billy Howton, Green Bay Packers star, founder of NFLPA, dies at 95
NFL // 1 week ago
Billy Howton, Green Bay Packers star, founder of NFLPA, dies at 95
Aug. 8 (UPI) -- Billy Howton, former Green Bay Packers star and founder and first president of the NFL Player Association, has died. He was 95, and still holds records.
Arch Manning's granddad: Texas QB will return, skip 2026 NFL Draft
NFL // 1 week ago
Arch Manning's granddad: Texas QB will return, skip 2026 NFL Draft
Aug. 7 (UPI) -- Former football great Archie Manning believes his famous grandson, Texas quarterback Arch Manning, will skip the 2026 NFL Draft and return to the Longhorns.

Trending Stories

NCAA fines Michigan, increases coach ban for sign-stealing scheme
NCAA fines Michigan, increases coach ban for sign-stealing scheme
Fantasy football: Robinson, Barkley lead Top-75 running back rankings
Fantasy football: Robinson, Barkley lead Top-75 running back rankings
Chase, Jefferson lead Top 75 fantasy football wide receiver rankings
Chase, Jefferson lead Top 75 fantasy football wide receiver rankings
Allen, Burrow lead 2025 top 20 fantasy football quarterback rankings
Allen, Burrow lead 2025 top 20 fantasy football quarterback rankings
Fillies She Feels Pretty, Nitrogen, Velocity star in weekend racing
Fillies She Feels Pretty, Nitrogen, Velocity star in weekend racing

Follow Us