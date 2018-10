Jacksonville Jaguars running back Leonard Fournettte is out for this weekend's game against the Kansas City Chiefs. Photo by John Angelillo/ UPI | License Photo

Several teams will be missing offensive playmakers because of injuries during Sunday's games in Week 5 of the NFL season.

Among the notable players listed as out are running back Giovani Bernard of the Cincinnati Bengals, running back Leonard Fournette of the Jacksonville Jaguars and wide receiver Randall Cobb of the Green Bay Packers.

TENNESSEE TITANS at BUFFALO BILLS

TENNESSEE TITANS

--OUT: S Kenny Vaccaro (elbow), LB Wesley Woodyard (shoulder)

--QUESTIONABLE: T Dennis Kelly (illness)

BUFFALO BILLS

--QUESTIONABLE: S Rafael Bush (shoulder), TE Charles Clay (ankle), S Micah Hyde (groin)

NEW YORK GIANTS at CAROLINA PANTHERS

NEW YORK GIANTS

--OUT: TE Evan Engram (knee), LB Olivier Vernon (ankle)

CAROLINA PANTHERS

--OUT: TE Greg Olsen (foot)

--QUESTIONABLE: LB Jared Norris (toe)

MIAMI DOLPHINS at CINCINNATI BENGALS

MIAMI DOLPHINS

--OUT: TE A.J. Derby (foot), CB Bobby McCain (knee)

--DOUBTFUL: DE Cam Wake (knee)

--QUESTIONABLE: LB Chase Allen (foot), LB Stephone Anthony (hamstring), TB Brandon Bolden (hamstring), DE Andre Branch (knee), S Reshad Jones (shoulder), S T.J. McDonald (foot), WR DeVante Parker (quadriceps)

CINCINNATI BENGALS

--OUT: RB Giovani Bernard (knee), C Billy Price (foot), WR John Ross (groin)

BALTIMORE RAVENS at CLEVELAND BROWNS

BALTIMORE RAVENS

--OUT: CB Anthony Averett (hamstring), LB Tim Williams (hamstring)

--QUESTIONABLE: CB Brandon Carr (knee), DT Willie Henry (abdomen), TE Hayden Hurst (foot), DB/LB Anthony Levine Sr. (hamstring), G Alex Lewis (shoulder), DT Michael Pierce (foot), LB Za'Darius Smith (hamstring)

CLEVELAND BROWNS

--OUT: LB James Burgess (knee)

--QUESTIONABLE: LB Christian Kirksey (illness), S Damarious Randall (heel)

GREEN BAY PACKERS at DETROIT LIONS

GREEN BAY PACKERS

--OUT: WR Randall Cobb (hamstring)

--QUESTIONABLE: WR Davante Adams (calf), CB Jaire Alexander (groin), WR Geronimo Allison (concussion), CB Bashaud Breeland (hamstring), S Kentrell Brice (ankle), G Justin McCray (shoulder), G Lucas Patrick (back), S Jermaine Whitehead (back)

DETROIT LIONS

--OUT: DE Ezekiel Ansah (shoulder), G T.J. Lang (concussion), TE Michael Roberts (knee)

--QUESTIONABLE: DB Quandre Diggs (hand), DL Da'Shawn hand (ankle), LB Eli Harold (not injury related), WR Marvin Jones Jr (ankle), CB Nevin Lawson (illness), S Tracy Walker (ankle), S Tavon Wilson (back)

JACKSONVILLE JAGUARS at KANSAS CITY CHIEFS

JACKSONVILLE JAGUARS

--OUT: RB Leonard Fournette (hamstring), CB D.J. Hayden (toe)

--QUESTIONABLE: CB Tre Herndon (hamstring)

KANSAS CITY CHIEFS

--DOUBTFUL: S Eric Berry (heel)

--QUESTIONABLE: LB Dee Ford (groin), WR Sammy Watkins (hamstring), S Armani Watts (groin)

DENVER BRONCOS at NEW YORK JETS

DENVER BRONCOS

--OUT: T Jared Veldheer (knee)

--DOUBTFUL: P Marquette King (right thigh)

--QUESTIONABLE: LB Todd Davis (shoulder), DE Adam Gotsis (knee)

NEW YORK JETS

--OUT: CB Trumaine Johnson (quadriceps), WR Charone Peake (hamstring), TE Neal Sterling (concussion)

--QUESTIONABLE: S Marcus Maye (ankle, foot)

ATLANTA FALCONS at PITTSBURGH STEELERS

ATLANTA FALCONS

---OUT: CB Justin Bethel (knee), DT Grady Jarrett (ankle, knee), DE Derrick Shelby (groin)

PITTSBURGH STEELERS

--DOUBTFUL: S Morgan Burnett (groin), WR Darrius Heyward-Bey (ankle), LB Vince Williams (hamstring)

OAKLAND RAIDERS at LOS ANGELES CHARGERS

OAKLAND RAIDERS

--OUT: S Karl Joseph (hamstring)

--QUESTIONABLE: G Kelechi Osemele (knee)

LOS ANGELES CHARGERS

--OUT: WR Travis Benjamin (foot), DE Joey Bosa (foot), LB Kyzir White (knee)

--DOUBTFUL: T Joe Barksdale (knee)

--QUESTIONABLE: T Russell Okung (groin)

MINNESOTA VIKINGS at PHILADELPHIA EAGLES

MINNESOTA VIKINGS

--OUT: DE Tashawn Bower (ankle), DE Everson Griffen (knee, not injury related), CB Marcus Sherels (ribs), CB Trae Waynes (concussion)

--QUESTIONABLE: RB Dalvin Cook (hamstring)

PHILADELPHIA EAGLES

--OUT: DE Derek Barnett (shoulder), RB Darren Sproles (hamstring)

--QUESTIONABLE: RB Corey Clement (quadriceps), DT Haloti Ngata (calf)

ARIZONA CARDINALS at SAN FRANCISCO 49ERS

ARIZONA CARDINALS

--QUESTIONABLE: CB Bene' Benwikere (neck), WR Larry Fitzgerald (hamstring, back), DE Markus Golden (knee), DT Robert Nkemdiche (foot), DT Corey Peters (elbow), CB Jamar Taylor (back, hamstring), T John Wetzel (shoulder)

SAN FRANCISCO 49ERS

--OUT: WR Dante Pettis (knee)

--QUESTIONABLE: RB Matt Breida (shoulder), WR Marquise Goodwin (hamstring, quadriceps), T Mike McGlinchey (knee), C Weston Richburg (knee), CB Richard Sherman (calf), T Joe Staley (knee), CB Jimmie Ward (hamstring)

LOS ANGELES RAMS at SEATTLE SEAHAWKS

LOS ANGELES RAMS

--OUT: K Greg Zuerlein (right groin)

--QUESTIONABLE: LB Mark Barron (ankle), TE Tyler Higbee (knee)

SEATTLE SEAHAWKS

--OUT: DE Rasheem Green (ankle), LB K.J. Wright (knee)

--QUESTIONABLE: G Ethan Pocic (ankle), DE Frank Clark (illness)

DALLAS COWBOYS at HOUSTON TEXANS (Sunday night)

DALLAS COWBOYS

--OUT: C Travis Frederick (illness), LB Sean Lee (hamstring), WR Terrance Williams (not injury related/foot)

--QUESTIONABLE: CB Chidobe Awuzie (ankle), DT Maliek Collins (knee), DT Antwaun Woods.

HOUSTON TEXANS

--OUT: CB Aaron Colvin (ankle), LB Brian Peters (ankle)

--QUESTIONABLE: WR Keke Coutee (hamstring), WR Will Fuller V (hamstring), RB Lamar Miller (chest)