Aug. 20, 2025 / 3:00 AM

Famous birthdays for Aug. 20: Amy Adams, Liana Liberato

By UPI Staff
Amy Adams arrives for the Film Independent Spirit Awards in Santa Monica, Calif., on February 22. The actor turns 51 on August 20. File Photo by Jim Ruymen/UPI
Amy Adams arrives for the Film Independent Spirit Awards in Santa Monica, Calif., on February 22. The actor turns 51 on August 20.

Aug. 20 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Benjamin Harrison, 23rd president of the United States, in 1833

-- Writer H.P. Lovecraft in 1890

-- Baseball Hall of Fame member Al Lopez in 1908

-- Boxing promoter Don King in 1931 (age 94)

Don King

-- George Mitchell, former U.S. senator/diplomat, in 1933 (age 92)

-- Musician Isaac Hayes in 1942

-- Actor Sylvester McCoy in 1943 (age 82)

-- Journalist Connie Chung in 1946 (age 79)

-- Musician Jimmy Pankow (Chicago) in 1947 (age 78)

-- Actor Ray Wise in 1947 (age 78)

-- Actor John Noble in 1948 (age 77)

-- Musician Robert Plant (Led Zeppelin) in 1948 (age 77)

Robert Plant (Led Zeppelin)

-- Musician John Hiatt in 1952 (age 73)

-- Musician Rudy Gatlin (Gatlin Brothers) in 1952 (age 73)

-- TV personality Al Roker in 1954 (age 71)

-- Actor Joan Allen in 1956 (age 69)

-- Filmmaker David O. Russell in 1958 (age 67)

David O. Russell

-- Actor James Marsters in 1962 (age 63)

-- Musician Dimebag Darrell (Pantera) in 1966

-- Actor Billy Gardell in 1969 (age 56)

-- Musician Fred Durst (Limp Bizkit) in 1970 (age 55)

-- Actor Ke Huy Quan in 1971 (age 54)

Ke Huy Quan

-- Actor Amy Adams in 1974 (age 51)

-- Actor Misha Collins in 1974 (age 51)

-- Musician Monique Powell (Save Ferris) in 1975 (age 50)

-- Actor Ben Barnes in 1981 (age 44)

-- Actor Andrew Garfield in 1983 (age 42)

-- Actor Manny Jacinto in 1987 (age 38)

-- Actor Alex Newell in 1992 (age 33)

-- Musician Demi Lovato in 1992 (age 33)

-- Actor Liana Liberato in 1995 (age 30)

Liana Liberato

