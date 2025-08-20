Famous birthdays for Aug. 20: Amy Adams, Liana Liberato

Aug. 20 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Benjamin Harrison, 23rd president of the United States, in 1833
-- Writer H.P. Lovecraft in 1890
-- Baseball Hall of Fame member Al Lopez in 1908
-- Boxing promoter Don King in 1931 (age 94)
-- George Mitchell, former U.S. senator/diplomat, in 1933 (age 92)
-- Musician Isaac Hayes in 1942
-- Actor Sylvester McCoy in 1943 (age 82)
-- Journalist Connie Chung in 1946 (age 79)
-- Musician Jimmy Pankow (Chicago) in 1947 (age 78)
-- Actor Ray Wise in 1947 (age 78)
-- Actor John Noble in 1948 (age 77)
-- Musician Robert Plant (Led Zeppelin) in 1948 (age 77)
-- Musician John Hiatt in 1952 (age 73)
-- Musician Rudy Gatlin (Gatlin Brothers) in 1952 (age 73)
-- TV personality Al Roker in 1954 (age 71)
-- Actor Joan Allen in 1956 (age 69)
-- Filmmaker David O. Russell in 1958 (age 67)
-- Actor James Marsters in 1962 (age 63)
-- Musician Dimebag Darrell (Pantera) in 1966
-- Actor Billy Gardell in 1969 (age 56)
-- Musician Fred Durst (Limp Bizkit) in 1970 (age 55)
-- Actor Ke Huy Quan in 1971 (age 54)
-- Actor Amy Adams in 1974 (age 51)
-- Actor Misha Collins in 1974 (age 51)
-- Musician Monique Powell (Save Ferris) in 1975 (age 50)
-- Actor Ben Barnes in 1981 (age 44)
-- Actor Andrew Garfield in 1983 (age 42)
-- Actor Manny Jacinto in 1987 (age 38)
-- Actor Alex Newell in 1992 (age 33)
-- Musician Demi Lovato in 1992 (age 33)
-- Actor Liana Liberato in 1995 (age 30)