Aug. 19, 2025 / 3:00 AM / Updated Aug. 19, 2020 at 5:16 PM

Famous birthdays for Aug. 19: Kyra Sedgwick, Kevin Dillon

By UPI Staff
Kyra Sedgwick attends the premiere of "MaXXXine" at the TCL Chinese Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on June 24, 2024. The actor turns 60 on August 19. File Photo by Greg Grudt/UPI
1 of 2 | Kyra Sedgwick attends the premiere of "MaXXXine" at the TCL Chinese Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on June 24, 2024. The actor turns 60 on August 19. File Photo by Greg Grudt/UPI | License Photo

Aug. 19 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Scientist Julius Lothar Meyer in 1830

-- Aviator Orville Wright in 1871

-- Fashion designer Coco Chanel in 1883

-- Humorist Ogden Nash in 1902

-- Publisher Malcolm Forbes in 1919

-- TV creator Gene Roddenberry in 1921

-- Writer Frank McCourt in 1930

-- Astronaut Story Musgrave in 1935 (age 90)

File Photo courtesy of NASA

-- Actor Diana Muldaur in 1938 (age 87)

-- Musician Ginger Baker (Cream) in 1939

-- Actor Jill St. John in 1940 (age 85)

-- Musician Johnny Nash in 1940

-- Actor/former U.S. Sen. Fred Thompson in 1942

-- Musician Ian Gillan (Deep Purple/Black Sabbath) in 1945 (age 80)

-- Bill Clinton, 42nd president of the United States, in 1946 (age 79)

-- Actor Gerald McRaney in 1947 (age 78)

File Photo by Gregg DeGuire/UPI

-- Actor Jim Carter in 1948 (age 77)

-- Musician John Deacon (Queen) in 1951 (age 74)

-- Actor Jonathan Frakes in 1952 (age 73)

-- Political commentator Mary Matalin in 1953 (age 72)

-- Actor Peter Gallagher in 1955 (age 70)

-- Actor Adam Arkin in 1956 (age 69)

-- Actor Martin Donovan in 1957 (age 68)

-- Actor John Stamos in 1963 (age 62)

-- Actor Kyra Sedgwick in 1965 (age 60)

-- Actor Kevin Dillon in 1965 (age 60)

File Photo by John Angelillo/UPI

-- Musician Lee Ann Womack in 1966 (age 59)

-- Journalist/TV personality Tabitha Soren in 1967 (age 58)

-- Actor Matthew Perry in 1969

-- Musician Clay Walker in 1969 (age 56)

-- Musician Fat Joe in 1970 (age 55)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Musician Regine Chassagne (Arcade Fire) in 1976 (age 49)

-- Actor Melissa Fumero in 1982 (age 43)

-- Actor Erika Christensen in 1982 (age 43)

-- Musician Christina Perri in 1986 (age 39)

-- Author Veronica Roth in 1988 (age 38)

-- Musician/actor Romeo Miller, formerly known as Lil Romeo, in 1989 (age 37)

-- Comedian/actor Marcello Hernandez in 1997 (age 28)

File Photo by John Angelillo/UPI

