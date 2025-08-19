Famous birthdays for Aug. 19: Kyra Sedgwick, Kevin Dillon

Aug. 19 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Scientist Julius Lothar Meyer in 1830
-- Aviator Orville Wright in 1871
-- Fashion designer Coco Chanel in 1883
-- Humorist Ogden Nash in 1902
-- Publisher Malcolm Forbes in 1919
-- TV creator Gene Roddenberry in 1921
-- Writer Frank McCourt in 1930
-- Astronaut Story Musgrave in 1935 (age 90)
-- Actor Diana Muldaur in 1938 (age 87)
-- Musician Ginger Baker (Cream) in 1939
-- Actor Jill St. John in 1940 (age 85)
-- Musician Johnny Nash in 1940
-- Actor/former U.S. Sen. Fred Thompson in 1942
-- Musician Ian Gillan (Deep Purple/Black Sabbath) in 1945 (age 80)
-- Bill Clinton, 42nd president of the United States, in 1946 (age 79)
-- Actor Gerald McRaney in 1947 (age 78)
-- Actor Jim Carter in 1948 (age 77)
-- Musician John Deacon (Queen) in 1951 (age 74)
-- Actor Jonathan Frakes in 1952 (age 73)
-- Political commentator Mary Matalin in 1953 (age 72)
-- Actor Peter Gallagher in 1955 (age 70)
-- Actor Adam Arkin in 1956 (age 69)
-- Actor Martin Donovan in 1957 (age 68)
-- Actor John Stamos in 1963 (age 62)
-- Actor Kyra Sedgwick in 1965 (age 60)
-- Actor Kevin Dillon in 1965 (age 60)
-- Musician Lee Ann Womack in 1966 (age 59)
-- Journalist/TV personality Tabitha Soren in 1967 (age 58)
-- Actor Matthew Perry in 1969
-- Musician Clay Walker in 1969 (age 56)
-- Musician Fat Joe in 1970 (age 55)
-- Musician Regine Chassagne (Arcade Fire) in 1976 (age 49)
-- Actor Melissa Fumero in 1982 (age 43)
-- Actor Erika Christensen in 1982 (age 43)
-- Musician Christina Perri in 1986 (age 39)
-- Author Veronica Roth in 1988 (age 38)
-- Musician/actor Romeo Miller, formerly known as Lil Romeo, in 1989 (age 37)
-- Comedian/actor Marcello Hernandez in 1997 (age 28)