Famous birthdays for Aug. 18: Kaitlin Olson, Christian Slater

Aug. 18 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Virginia Dare, first English settler born in the American colonies, in 1587
-- Explorer Meriwether Lewis in 1774
-- Entrepreneur Marshall Field in 1834
-- Entrepreneur Max Factor in 1904
-- Actor Shelley Winters in 1920
-- U.S. first lady Rosalynn Carter in 1927
-- Filmmaker Roman Polanski in 1933 (age 92)
-- Baseball Hall of Fame member Roberto Clemente in 1934
-- Olympic decathlete Rafer Johnson in 1935
-- Actor Robert Redford in 1936 (age 89)
-- Actor Martin Mull in 1943
-- Musician Dennis Elliott (Foreigner) in 1950 (age 75)
-- Actor Patrick Swayze in 1952
-- Actor Denis Leary in 1957 (age 68)
-- Actor Madeleine Stowe in 1958 (age 67)
-- TV journalist Bob Woodruff in 1961 (age 64)
-- Musician Zac Maloy (Nixons) in 1968 (age 57)
-- Musician Everlast (House of Pain) in 1969 (age 56)
-- Musician Masta Killa (Wu-Tang Clan) in 1969 (age 56)
-- Actor Edward Norton in 1969 (age 56)
-- Actor Christian Slater in 1969 (age 56)
-- Actor Malcolm-Jamal Warner in 1970
-- Actor Kaitlin Olson in 1975 (age 50)
-- Actor Dar Salim in 1977 (age 48)
-- Actor Andy Samberg in 1978 (age 47)
-- Musician Brad Tursi (Old Dominion) in 1979 (age 46)
-- Musician Mika in 1983 (age 42)
-- Actor/comedian Anna Akana in 1989 (age 36)
-- Actor Richard Harmon in 1991 (age 34)
-- Actor Maia Mitchell in 1993 (age 32)
-- Actor Madelaine Petsch in 1994 (age 31)
-- Actor Josephine Langford in 1997 (age 28)