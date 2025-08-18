Entertainment News
Aug. 18, 2025

Famous birthdays for Aug. 18: Kaitlin Olson, Christian Slater

By UPI Staff
Kaitlin Olson arrives for the 76th annual Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles on September 15. The actor turns 50 on August 18. File Photo by Chris Chew
1 of 2 | Kaitlin Olson arrives for the 76th annual Primetime Emmy Awards at the Peacock Theater in Los Angeles on September 15. The actor turns 50 on August 18. File Photo by Chris Chew | License Photo

Aug. 18 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Virginia Dare, first English settler born in the American colonies, in 1587

-- Explorer Meriwether Lewis in 1774

-- Entrepreneur Marshall Field in 1834

-- Entrepreneur Max Factor in 1904

-- Actor Shelley Winters in 1920

-- U.S. first lady Rosalynn Carter in 1927

-- Filmmaker Roman Polanski in 1933 (age 92)

-- Baseball Hall of Fame member Roberto Clemente in 1934

File Photo by Pat Benic/UPI

-- Olympic decathlete Rafer Johnson in 1935

-- Actor Robert Redford in 1936 (age 89)

-- Actor Martin Mull in 1943

-- Musician Dennis Elliott (Foreigner) in 1950 (age 75)

-- Actor Patrick Swayze in 1952

-- Actor Denis Leary in 1957 (age 68)

-- Actor Madeleine Stowe in 1958 (age 67)

-- TV journalist Bob Woodruff in 1961 (age 64)

File Photo by Serena Xu-Ning Carr/UPI

-- Musician Zac Maloy (Nixons) in 1968 (age 57)

-- Musician Everlast (House of Pain) in 1969 (age 56)

-- Musician Masta Killa (Wu-Tang Clan) in 1969 (age 56)

-- Actor Edward Norton in 1969 (age 56)

-- Actor Christian Slater in 1969 (age 56)

File Photo by Derek French/UPI

-- Actor Malcolm-Jamal Warner in 1970

-- Actor Kaitlin Olson in 1975 (age 50)

-- Actor Dar Salim in 1977 (age 48)

-- Actor Andy Samberg in 1978 (age 47)

-- Musician Brad Tursi (Old Dominion) in 1979 (age 46)

File Photo by John Angelillo/UPI

-- Musician Mika in 1983 (age 42)

-- Actor/comedian Anna Akana in 1989 (age 36)

-- Actor Richard Harmon in 1991 (age 34)

-- Actor Maia Mitchell in 1993 (age 32)

-- Actor Madelaine Petsch in 1994 (age 31)

-- Actor Josephine Langford in 1997 (age 28)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

