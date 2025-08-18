Famous birthdays for Aug. 18: Kaitlin Olson, Christian Slater

Aug. 18 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Virginia Dare, first English settler born in the American colonies, in 1587

-- Explorer Meriwether Lewis in 1774

-- Entrepreneur Marshall Field in 1834

-- Entrepreneur Max Factor in 1904

-- Actor Shelley Winters in 1920

-- U.S. first lady Rosalynn Carter in 1927

-- Filmmaker Roman Polanski in 1933 (age 92)

-- Baseball Hall of Fame member Roberto Clemente in 1934

-- Olympic decathlete Rafer Johnson in 1935

-- Actor Robert Redford in 1936 (age 89)

-- Actor Martin Mull in 1943

-- Musician Dennis Elliott (Foreigner) in 1950 (age 75)

-- Actor Patrick Swayze in 1952

-- Actor Denis Leary in 1957 (age 68)

-- Actor Madeleine Stowe in 1958 (age 67)

-- TV journalist Bob Woodruff in 1961 (age 64)

-- Musician Zac Maloy (Nixons) in 1968 (age 57)

-- Musician Everlast (House of Pain) in 1969 (age 56)

-- Musician Masta Killa (Wu-Tang Clan) in 1969 (age 56)

-- Actor Edward Norton in 1969 (age 56)

-- Actor Christian Slater in 1969 (age 56)

-- Actor Malcolm-Jamal Warner in 1970

-- Actor Kaitlin Olson in 1975 (age 50)

-- Actor Dar Salim in 1977 (age 48)

-- Actor Andy Samberg in 1978 (age 47)

-- Musician Brad Tursi (Old Dominion) in 1979 (age 46)

-- Musician Mika in 1983 (age 42)

-- Actor/comedian Anna Akana in 1989 (age 36)

-- Actor Richard Harmon in 1991 (age 34)

-- Actor Maia Mitchell in 1993 (age 32)

-- Actor Madelaine Petsch in 1994 (age 31)

-- Actor Josephine Langford in 1997 (age 28)