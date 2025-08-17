Famous birthdays for Aug. 17: Sean Penn, The Kid Laroi

Aug. 17 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Mathematician Pierre de Fermat in 1601
-- Frontiersman Davy Crockett in 1786
-- Movie producer Samuel Goldwyn in 1882
-- Actor Mae West in 1893
-- Watergate figure W. Mark Felt, known as "Deep Throat," in 1913
-- Actor Maureen O'Hara in 1920
-- Aviator Francis Gary Powers in 1929
-- Writer Ted Hughes in 1930
-- Writer V.S. Naipaul in 1932
-- Actor Robert De Niro in 1943 (age 82)
-- Filmmaker Julian Fellowes in 1949 (age 76)
-- Actor Robert Joy in 1951 (age 74)
-- Actor Tim Bagley in 1957 (age 68)
-- Musician Belinda Carlisle (Go-Go's) in 1958 (age 67)
-- Writer Jonathan Franzen in 1959 (age 66)
-- Journalist Eric Schlosser in 1959 (age 66)
-- Actor Sean Penn in 1960 (age 65)
-- Musician Gilbert J. Clarke (Guns N' Roses) in 1962 (age 63)
-- Musician Steve Gorman (Black Crowes) in 1965 (age 60)
-- Musician Jill Cunniff (Lucious Jackson) in 1966 (age 59)
-- Actor Helen McCrory in 1968
-- Actor/musician Donnie Wahlberg (New Kids on the Block) in 1969 (age 56)
-- Musician Posdnuos (De La Soul) in 1969 (age 56)
-- International Tennis Hall of Fame member Jim Courier in 1970 (age 55)
-- TV personality Giuliana Rancic in 1974 (age 51)
-- Actor Mark Salling in 1982
-- Actor Brady Corbet in 1988 (age 37)
-- Actor Austin Butler in 1991 (age 34)
-- Former WWE wrestler Saraya-Jade Bevis, who also competed under the name Paige, in 1992 (age 33)
-- Musician Phoebe Bridgers (boygenius) in 1994 (age 31)
-- Actor Taissa Farmiga in 1994 (age 31)
-- Actor Won Ji-an in 1999 (age 26)
-- Musician The Kid Laroi in 2003 (age 22)