Aug. 17, 2025 / 3:00 AM

Famous birthdays for Aug. 17: Sean Penn, The Kid Laroi

By UPI Staff
Sean Penn attends the premiere of "September 5" at the Paramount Theater in Los Angeles on November 14. The actor turns 65 on August 17. File Photo by Jim Ruymen/UPI
1 of 3 | Sean Penn attends the premiere of "September 5" at the Paramount Theater in Los Angeles on November 14. The actor turns 65 on August 17. File Photo by Jim Ruymen/UPI | License Photo

Aug. 17 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Mathematician Pierre de Fermat in 1601

-- Frontiersman Davy Crockett in 1786

-- Movie producer Samuel Goldwyn in 1882

-- Actor Mae West in 1893

-- Watergate figure W. Mark Felt, known as "Deep Throat," in 1913

-- Actor Maureen O'Hara in 1920

-- Aviator Francis Gary Powers in 1929

-- Writer Ted Hughes in 1930

-- Writer V.S. Naipaul in 1932

File Photo by Gerry Penny/EPA-EFE

-- Actor Robert De Niro in 1943 (age 82)

-- Filmmaker Julian Fellowes in 1949 (age 76)

-- Actor Robert Joy in 1951 (age 74)

-- Actor Tim Bagley in 1957 (age 68)

-- Musician Belinda Carlisle (Go-Go's) in 1958 (age 67)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Writer Jonathan Franzen in 1959 (age 66)

-- Journalist Eric Schlosser in 1959 (age 66)

-- Actor Sean Penn in 1960 (age 65)

-- Musician Gilbert J. Clarke (Guns N' Roses) in 1962 (age 63)

-- Musician Steve Gorman (Black Crowes) in 1965 (age 60)

-- Musician Jill Cunniff (Lucious Jackson) in 1966 (age 59)

-- Actor Helen McCrory in 1968

-- Actor/musician Donnie Wahlberg (New Kids on the Block) in 1969 (age 56)

File Photo by Aaron Josefczyk/UPI

-- Musician Posdnuos (De La Soul) in 1969 (age 56)

-- International Tennis Hall of Fame member Jim Courier in 1970 (age 55)

-- TV personality Giuliana Rancic in 1974 (age 51)

-- Actor Mark Salling in 1982

-- Actor Brady Corbet in 1988 (age 37)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Actor Austin Butler in 1991 (age 34)

-- Former WWE wrestler Saraya-Jade Bevis, who also competed under the name Paige, in 1992 (age 33)

-- Musician Phoebe Bridgers (boygenius) in 1994 (age 31)

-- Actor Taissa Farmiga in 1994 (age 31)

-- Actor Won Ji-an in 1999 (age 26)

-- Musician The Kid Laroi in 2003 (age 22)

File Photo by James Atoa/UPI

