Famous birthdays for Aug. 16: Taika Waititi, Cristin Milioti

Aug. 16 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Physicist Gabriel Lippmann in 1845
-- Writer T.E. Lawrence in 1888
-- Israeli Prime Minister/Nobel Peace Prize laureate Menachem Begin in 1913
-- Writer Charles Bukowski in 1920
-- Journalist Louis Lomax in 1922
-- Actor Ann Blyth in 1928 (age 97)
-- Football Hall of Fame member/sports commentator Frank Gifford in 1930
-- Actor Julie Newmar in 1933 (age 92)
-- Actor Bob Balaban in 1945 (age 80)
-- Actor Lesley Ann Warren in 1946 (age 80)
-- Actor Marshall Manesh in 1950 (age 75)
-- Actor Reginald VelJohnson in 1952 (age 73)
-- TV personality Kathie Lee Gifford in 1953 (age 72)
-- Musician J.T. Taylor (Kool & the Gang) in 1953 (age 72)
-- Filmmaker James Cameron in 1954 (age 71)
-- Actor Jeff Perry in 1955 (age 70)
-- Actor Laura Innes in 1957 (age 68)
-- Musician Tim Farriss (INXS) in 1957 (age 68)
-- Actor Angela Bassett in 1958 (age 67)
-- Musician/actor Madonna in 1958 (age 67)
-- Actor Timothy Hutton in 1960 (age 65)
-- Actor Steve Carell in 1962 (age 63)
-- Actor Andy Milder in 1969 (age 56)
-- Musician Emily Robison (Chicks) in 1972 (age 53)
-- Filmmaker Taika Waititi in 1975 (age 50)
-- Musician Vanessa Carlton in 1980 (age 45)
-- Actor Cam Gigandet in 1982 (age 43)
-- Musician Cristin Milioti in 1985 (age 40)
-- Actor Arden Cho in 1985 (age 40)
-- Musician Taylor Goldsmith (Dawes) in 1985 (age 40)
-- Musician Dan Smyers (Dan and Shay) in 1986 (age 39)
-- Actor Rumor Willis in 1988 (age 37)
-- Actor Evanna Lynch in 1991 (age 34)
-- Musician Young Thug in 1991 (age 34)
-- Actor Cameron Monaghan in 1993 (age 32)
-- Olympic swimmer Caeleb Dressel in 1996 (age 29)
-- Tennis player Jannik Sinner in 2001 (age 24)