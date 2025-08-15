Trending
Famous birthdays for Aug. 15: Princess Anne, Tess Harper

By UPI Staff
Princess Anne attends the 150th Open Championship at St Andrews on July 13, 2022. The British royal turns 75 on August 15. File Photo by Hugo Philpott/UPI
1 of 3 | Princess Anne attends the 150th Open Championship at St Andrews on July 13, 2022. The British royal turns 75 on August 15. File Photo by Hugo Philpott/UPI | License Photo

Aug. 15 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- French Emperor Napoleon Bonaparte in 1769

-- U.S. first lady Florence Harding in 1860

-- Musician Samuel Coleridge-Taylor in 1875

-- Actor Ethel Barrymore in 1879

-- Chef Julia Child in 1912

File Photo by Bill Hormell/UPI

-- Conservative activist Phyllis Schlafly in 1924

-- Actor Mike Connors in 1925

-- Actor Jim Dale in 1935 (age 90)

-- Civil rights leader Vernon Jordan Jr. in 1935

-- Actor Pat Priest in 1936 (age 89)

-- Former U.S. Supreme Court Justice Stephen Breyer in 1938 (age 87)

-- Journalist Linda Ellerbee in 1944 (age 81)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Football Hall of Fame member Gene Upshaw in 1945

-- Musician Jimmy Webb in 1946 (age 79)

-- Musician Tom Johnston (Doobie Brothers) in 1948 (age 77)

-- Actor Phyllis Smith in 1949 (age 76)

-- Actor Tess Harper in 1950 (age 75)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Britain's Princess Anne in 1950 (age 75)

-- Writer Stieg Larsson in 1954

-- Actor Željko Ivanek in 1957 (age 68)

-- Vietnamese President Lương Cường in 1957 (age 68)

-- Musician Tim Farriss (INXS) in 1957 (age 68)

-- Actor Rondell Sheridan in 1958 (age 67)

-- Musician Matt Johnson (The The/Marc and the Mambas) in 1961 (age 64)

-- Chef Tom Colicchio in 1962 (age 63)

File Photo by Christine Chew/UPI

-- Actor David Zayas in 1962 (age 63)

-- Philanthropist Melinda French Gates in 1964 (age 61)

-- Actor Debra Messing in 1968 (age 57)

-- Actor Anthony Anderson in 1970 (age 55)

-- Actor Ben Affleck in 1972 (age 53)

-- Actor Natasha Henstridge in 1974 (age 51)

-- Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed in 1976 (age 49)

-- International Volleyball Hall of Fame member Kerri Walsh Jennings in 1978 (age 47)

File Photo by John Angelillo/UPI

-- Musician Tim Foreman (Switchfoot) in 1978 (age 47)

-- Actor Emily Kinney in 1985 (age 40)

-- Musician Nipsey Hussle in 1985

-- Actor/musician Carlos PenaVega in 1989 (age 36)

-- Musician Joe Jonas (Jonas Brothers) in 1989 (age 36)

-- Actor Jennifer Lawrence in 1990 (age 35)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

