Aug. 13, 2025 / 3:00 AM

Famous birthdays for Aug. 13: Sebastian Stan, Danny Bonaduce

By UPI Staff
Sebastian Stan attends the 37th annual Film Independent Spirit Awards in Santa Monica, Calif., on March 6, 2022. The actor turns 43 on August 13. File Photo by Jim Ruymen/UPI
Sebastian Stan attends the 37th annual Film Independent Spirit Awards in Santa Monica, Calif., on March 6, 2022. The actor turns 43 on August 13. File Photo by Jim Ruymen/UPI | License Photo

Aug. 13 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Sharpshooter Annie Oakley in 1860

-- Filmmaker Alfred Hitchcock in 1899

-- World Golf Hall of Fame member Ben Hogan in 1912

-- Former Cuban President Fidel Castro in 1926

-- Musician Don Ho in 1930

-- Former U.S. Surgeon General Joycelyn Elders in 1933 (age 92)

-- Former Treasury Secretary Janet Yellen in 1946 (age 79)

File Photo by John Angelillo/UPI

-- Opera singer Kathleen Battle in 1948 (age 77)

-- Hockey Hall of Fame member Bobby Clarke in 1949 (age 76)

-- Musician Dan Fogelberg in 1951

-- Filmmaker Paul Greengrass in 1955 (age 70)

-- Actor/announcer Danny Bonaduce in 1959 (age 66)

File Photo by Roger Williams/UPI

-- Actor Dawnn Lewis in 1961 (age 64)

-- Actor John Slattery in 1962 (age 63)

-- TV personality Steve Higgins in 1963 (age 62)

-- Actor Debi Mazar in 1964 (age 61)

-- Entrepreneur Kevin Plank in 1972 (age 53)

-- Olympic gold medal speed skater Shani Davis in 1982 (age 43)

-- Actor Sebastian Stan in 1982 (age 43)

-- NBA star DeMarcus Cousins in 1990 (age 35)

-- Actor Erika Henningsen in 1992 (age 33)

-- NHL player Johnny Gaudreau in 1993

File Photo by Bill Greenblatt/UPI

-- Actor Anthony Keyvan in 2000 (age 25)

-- Musician Jaemin (NCT Dream) in 2000 (age 25)

