Famous birthdays for Aug. 13: Sebastian Stan, Danny Bonaduce

Aug. 13 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Sharpshooter Annie Oakley in 1860
-- Filmmaker Alfred Hitchcock in 1899
-- World Golf Hall of Fame member Ben Hogan in 1912
-- Former Cuban President Fidel Castro in 1926
-- Musician Don Ho in 1930
-- Former U.S. Surgeon General Joycelyn Elders in 1933 (age 92)
-- Former Treasury Secretary Janet Yellen in 1946 (age 79)
-- Opera singer Kathleen Battle in 1948 (age 77)
-- Hockey Hall of Fame member Bobby Clarke in 1949 (age 76)
-- Musician Dan Fogelberg in 1951
-- Filmmaker Paul Greengrass in 1955 (age 70)
-- Actor/announcer Danny Bonaduce in 1959 (age 66)
-- Actor Dawnn Lewis in 1961 (age 64)
-- Actor John Slattery in 1962 (age 63)
-- TV personality Steve Higgins in 1963 (age 62)
-- Actor Debi Mazar in 1964 (age 61)
-- Entrepreneur Kevin Plank in 1972 (age 53)
-- Olympic gold medal speed skater Shani Davis in 1982 (age 43)
-- Actor Sebastian Stan in 1982 (age 43)
-- NBA star DeMarcus Cousins in 1990 (age 35)
-- Actor Erika Henningsen in 1992 (age 33)
-- NHL player Johnny Gaudreau in 1993
-- Actor Anthony Keyvan in 2000 (age 25)
-- Musician Jaemin (NCT Dream) in 2000 (age 25)