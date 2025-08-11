Entertainment News
Aug. 11, 2025 / 3:00 AM

Famous birthdays for Aug. 11: Viola Davis, Embeth Davidtz

By UPI Staff
Viola Davis attends the premiere of "G20" at TCL Chinese Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on March 27. The actor turns 60 on August 11. File Photo by Greg Grudt/UPI
1 of 2 | Viola Davis attends the premiere of "G20" at TCL Chinese Theatre in the Hollywood section of Los Angeles on March 27. The actor turns 60 on August 11. File Photo by Greg Grudt/UPI | License Photo

Aug. 11 (UPI) -- Those born on this day are under the sign of Leo.

They include:

-- Musician Carrie Jacobs Bond in 1862

-- Composer J. Rosamond Johnson in 1873

-- Art collector Joseph Hirshhorn in 1899

-- Musician June Hutton (Pied Pipers) in 1920

-- Writer Alex Haley in 1921

-- Actor Arlene Dahl in 1925

File Photo by Laura Cavanaugh/UPI

-- Socialite Claus von Bulow in 1926

-- Evangelist Jerry Falwell in 1933

-- Musician Jim Kale (Guess Who) in 1943 (age 82)

-- Writer Marilyn vos Savant in 1946 (age 79)

-- Musician Eric Carmen (Raspberries) in 1949

-- Entrepreneur Steve Wozniak in 1950 (age 75)

File Photo by Terry Schmitt/UPI

-- WWE Hall of Fame member Hulk Hogan in 1953

-- Musician Joe Jackson in 1954 (age 71)

-- Writer David Henry Hwang in 1957 (age 68)

-- Political commentator David Brooks in 1961 (age 64)

-- Actor Embeth Davidtz in 1965 (age 60)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Actor Viola Davis in 1965 (age 60)

-- TV/radio personality Joe Rogan in 1967 (age 58)

-- Actor Anna Gunn in 1968 (age 57)

-- Actor Sophie Okonedo in 1968 (age 57)

-- Musician Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest/Lucy Pearl) in 1970 (age 55)

-- Actor Nigel Harman in 1973 (age 52)

-- Actor Chris Messina in 1974 (age 51)

-- Musician Ben Gibbard (Death Cab for Cutie/Postal Service) in 1976 (age 49)

-- Actor Will Friedle in 1976 (age 49)

File Photo by James Atoa/UPI

-- Musician Chris Kelly (Kriss Kross) in 1978

-- Actor Merritt Wever in 1980 (age 45)

-- Actor Chris Hemsworth in 1983 (age 42)

-- Political commentator Tomi Lahren in 1992 (age 33)

-- Actor/dancer Alyson Stoner in 1993 (age 32)

-- Musician Changbin (Stray Kids) in 1999 (age 26)

File Photo by John Nacion/UPI

