Famous birthdays for Aug. 11: Viola Davis, Embeth Davidtz

Aug. 11 (UPI) -- Those born on this day are under the sign of Leo.
They include:
-- Musician Carrie Jacobs Bond in 1862
-- Composer J. Rosamond Johnson in 1873
-- Art collector Joseph Hirshhorn in 1899
-- Musician June Hutton (Pied Pipers) in 1920
-- Writer Alex Haley in 1921
-- Actor Arlene Dahl in 1925
-- Socialite Claus von Bulow in 1926
-- Evangelist Jerry Falwell in 1933
-- Musician Jim Kale (Guess Who) in 1943 (age 82)
-- Writer Marilyn vos Savant in 1946 (age 79)
-- Musician Eric Carmen (Raspberries) in 1949
-- Entrepreneur Steve Wozniak in 1950 (age 75)
-- WWE Hall of Fame member Hulk Hogan in 1953
-- Musician Joe Jackson in 1954 (age 71)
-- Writer David Henry Hwang in 1957 (age 68)
-- Political commentator David Brooks in 1961 (age 64)
-- Actor Embeth Davidtz in 1965 (age 60)
-- Actor Viola Davis in 1965 (age 60)
-- TV/radio personality Joe Rogan in 1967 (age 58)
-- Actor Anna Gunn in 1968 (age 57)
-- Actor Sophie Okonedo in 1968 (age 57)
-- Musician Ali Shaheed Muhammad (A Tribe Called Quest/Lucy Pearl) in 1970 (age 55)
-- Actor Nigel Harman in 1973 (age 52)
-- Actor Chris Messina in 1974 (age 51)
-- Musician Ben Gibbard (Death Cab for Cutie/Postal Service) in 1976 (age 49)
-- Actor Will Friedle in 1976 (age 49)
-- Musician Chris Kelly (Kriss Kross) in 1978
-- Actor Merritt Wever in 1980 (age 45)
-- Actor Chris Hemsworth in 1983 (age 42)
-- Political commentator Tomi Lahren in 1992 (age 33)
-- Actor/dancer Alyson Stoner in 1993 (age 32)
-- Musician Changbin (Stray Kids) in 1999 (age 26)