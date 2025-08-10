Entertainment News
Aug. 10, 2025 / 3:00 AM

Famous birthdays for Aug. 10: Justin Theroux, Antonio Banderas

By UPI Staff
Justin Theroux arrives on the red carpet at the Netflix's "Running Point" screening at the Paley Museum on February 26 in New York City. The actor turns 54 on August 10. File Photo by John Angelillo/UPI
1 of 3 | Justin Theroux arrives on the red carpet at the Netflix's "Running Point" screening at the Paley Museum on February 26 in New York City. The actor turns 54 on August 10. File Photo by John Angelillo/UPI | License Photo

Aug. 10 (UPI) -- Those born on this day are under the sign of Leo.

They include:

-- U.S. Attorney General Edmund Jennings Randolph in 1753

-- Herbert Hoover, 31st president of the United States, in 1874

-- Guitar maker Leo Fender in 1909

-- Musician/businessman Jimmy Dean in 1928

-- Musician Eddie Fisher in 1928

-- Actor Lynn Cohen in 1933

-- Musician Bobby Hatfield (Righteous Brothers) in 1940

File Photo by Bill Greenblatt/UPI

-- Fashion designer Betsey Johnson in 1942 (age 83)

-- Musician Ronnie Spector (Ronettes) in 1943

-- Musician Ian Anderson (Jethro Tull) in 1947 (age 78)

-- Actor Rosanna Arquette in 1959 (age 66)

-- Actor Antonio Banderas in 1960 (age 65)

File Photo by Rocco Spaziani/UPI

-- Musician Jon Farriss (INXS) in 1961 (age 64)

-- Writer Suzanne Collins in 1962 (age 63)

-- Political commentator Andrew Sullivan in 1963 (age 62)

-- Musician Michael Bivins (Bell Div DeVoe/New Edition) in 1968 (age 57)

-- Actor Justin Theroux in 1971 (age 54)

-- Actor Angie Harmon in 1972 (age 53)

-- Actor Joanna Garcia Swisher in 1979 (age 46)

-- Actor/model Devon Aoki in 1982 (age 43)

-- Actor Ryan Eggold in 1984 (age 41)

-- Actor Brenton Thwaites in 1989 (age 36)

-- Actor Lucas Till in 1990 (age 35)

-- Actor Jack Haven in 1994 (age 31)

-- Actor/musician Jacob Latimore in 1996 (age 29)

-- Model/TV personality/entrepreneur Kylie Jenner in 1997 (age 28)

-- Actor Jeremy Maguire in 2011 (age 14)

File Photo by Christine Chew/UPI

