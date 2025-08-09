Entertainment News
Aug. 9, 2025 / 3:00 AM

Famous birthdays for Aug. 9: Justice Smith, Anna Kendrick

By UPI Staff
Justice Smith attends the premiere of "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" at the Regency Village Theatre in the Westwood section of Los Angeles on March 26, 2023. The actor turns 30 on August 9. File Photo by Jim Ruymen/UPI
1 of 3 | Justice Smith attends the premiere of "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" at the Regency Village Theatre in the Westwood section of Los Angeles on March 26, 2023. The actor turns 30 on August 9. File Photo by Jim Ruymen/UPI | License Photo

Aug. 9 (UPI) -- Those born on this day are under the sign of Leo.

They include:

-- Philanthropist Elizabeth Schuyler Hamilton in 1757

-- Writer P.L. Travers in 1899

-- Engineer Mary G. Ross in 1908

-- Actor/playwright Robert Shaw in 1927

-- Basketball Hall of Fame member Bob Cousy in 1928 (age 97)

-- International Tennis Hall of Fame member Rod Laver in 1938 (age 87)

-- Comedian David Steinberg in 1942 (age 83)

-- International Boxing Hall of Fame member Ken Norton in 1943

-- Actor Sam Elliott in 1944 (age 81)

-- Actor Melanie Griffith in 1957 (age 68)

-- Actor Amanda Bearse in 1958 (age 67)

-- Fashion designer Michael Kors in 1959 (age 66)

-- Musician/actor Whitney Houston in 1963

-- Hockey Hall of Fame member Brett Hull in 1964 (age 61)

-- TV personality Hoda Kotb in 1964 (age 61)

-- Football Hall of Fame member Deion Sanders in 1967 (age 58)

-- Actor Gillian Anderson in 1968 (age 57)

-- Actor Eric Bana in 1968 (age 57)

-- Surangel Whipps Jr., president of Palau, in 1968 (age 57)

-- TV journalist Chris Cuomo in 1970 (55)

-- Actor Thomas Lennon in 1970 (age 55)

-- Musician Juanes in 1972 (age 53)

-- Actor Kevin McKidd in 1973 (age 52)

-- Actor Jessica Capshaw in 1976 (age 49)

-- Actor Audrey Tautou in 1976 (age 49)

-- Actor Kate Siegel in 1982 (age 43)

-- Actor Ashley Johnson in 1983 (age 42)

-- Actor Dan Levy in 1983 (age 42)

-- Actor Anna Kendrick in 1985 (age 40)

-- Actor Adelaide Kane in 1990 (age 35)

-- Actor Bill Skarsgard in 1990 (age 35)

-- Actor Justice Smith in 1995 (age 30)

-- Musician Mingi (Ateez) in 1999 (age 26)

-- Musician Kazuha (Le Sserafim) in 2003 (age 22)

