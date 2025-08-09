Famous birthdays for Aug. 9: Justice Smith, Anna Kendrick

Aug. 9 (UPI) -- Those born on this day are under the sign of Leo.
They include:
-- Philanthropist Elizabeth Schuyler Hamilton in 1757
-- Writer P.L. Travers in 1899
-- Engineer Mary G. Ross in 1908
-- Actor/playwright Robert Shaw in 1927
-- Basketball Hall of Fame member Bob Cousy in 1928 (age 97)
-- International Tennis Hall of Fame member Rod Laver in 1938 (age 87)
-- Comedian David Steinberg in 1942 (age 83)
-- International Boxing Hall of Fame member Ken Norton in 1943
-- Actor Sam Elliott in 1944 (age 81)
-- Actor Melanie Griffith in 1957 (age 68)
-- Actor Amanda Bearse in 1958 (age 67)
-- Fashion designer Michael Kors in 1959 (age 66)
-- Musician/actor Whitney Houston in 1963
-- Hockey Hall of Fame member Brett Hull in 1964 (age 61)
-- TV personality Hoda Kotb in 1964 (age 61)
-- Football Hall of Fame member Deion Sanders in 1967 (age 58)
-- Actor Gillian Anderson in 1968 (age 57)
-- Actor Eric Bana in 1968 (age 57)
-- Surangel Whipps Jr., president of Palau, in 1968 (age 57)
-- TV journalist Chris Cuomo in 1970 (55)
-- Actor Thomas Lennon in 1970 (age 55)
-- Musician Juanes in 1972 (age 53)
-- Actor Kevin McKidd in 1973 (age 52)
-- Actor Jessica Capshaw in 1976 (age 49)
-- Actor Audrey Tautou in 1976 (age 49)
-- Actor Kate Siegel in 1982 (age 43)
-- Actor Ashley Johnson in 1983 (age 42)
-- Actor Dan Levy in 1983 (age 42)
-- Actor Anna Kendrick in 1985 (age 40)
-- Actor Adelaide Kane in 1990 (age 35)
-- Actor Bill Skarsgard in 1990 (age 35)
-- Actor Justice Smith in 1995 (age 30)
-- Musician Mingi (Ateez) in 1999 (age 26)
-- Musician Kazuha (Le Sserafim) in 2003 (age 22)