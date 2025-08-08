Trending
Famous birthdays for Aug. 8: S.Coups, Tawny Cypress

By UPI Staff
S.Coups arrives on the red carpet at the Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5 in New York City. The Seventeen singer turns 30 on August 8. File Photo by John Angelillo/UPI
1 of 3 | S.Coups arrives on the red carpet at the Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5 in New York City. The Seventeen singer turns 30 on August 8. File Photo by John Angelillo/UPI | License Photo

Aug. 8 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Architect Charles Bulfinch in 1763

-- Mexican revolutionary Emiliano Zapata in 1879

-- Supreme Court Justice Arthur Goldberg in 1908

-- Movie producer Dino De Laurentiis in 1919

-- Actor Esther Williams in 1921

-- Actor Dustin Hoffman in 1937 (age 88)

File Photo by Jim Ruymen/UPI

-- Musician/actor Connie Stevens in 1938 (age 87)

-- Musician Phil Balsley (Statler Brothers) in 1939 (age 86)

-- Ralph Gonsalves, prime minister of Saint Vincent and the Grenadines, in 1946 (age 79)

-- Actor Larry Wilcox in 1947 (age 78)

-- Cosmonaut Svetlana Savitskaya in 1948 (age 77)

-- Actor Keith Carradine in 1949 (age 76)

-- Musician Dennis Drew (10,000 Maniacs) in 1957 (age 68)

-- TV personality Deborah Norville in 1958 (age 67)

File Photo by Serena Xu-Ning Carr/UPI

-- Musician The Edge (U2) in 1961 (age 64)

-- Musician Rikki Rockett (Poison) in 1961 (age 64)

-- Musician Arion Salazar (Third Eye Blind) in 1970 (age 55)

-- Musician Scott Stapp (Creed) in 1973 (age 52)

-- Musician Tom Linton (Jimmy Eat World) in 1975 (age 50)

-- Musician JC Chasez (NSYNC) in 1976 (age 49)

-- Actor Tawny Cypress in 1976 (age 49)

File Photo Jim Ruymen/UPI

-- Musician Drew Lachey (98 Degrees) in 1976 (age 49)

-- Actor Lindsay Sloane in 1977 (age 48)

-- Actor Michael Urie in 1980 (age 45)

-- Tennis legend Roger Federer in 1981 (age 44)

-- Actor Meagan Good in 1981 (age 44)

-- Musician Eric Howk (Portugal. The Man) in 1981 (age 44)

-- Actor Peyton List in 1986 (age 39)

File Photo Jim Ruymen/UPI

-- Actor Katie Leung in 1987 (age 38)

-- Beatrice, princess of York, in 1988 (age 37)

-- Actor Casey Cott in 1992 (age 33)

-- Musician Lauv in 1994 (age 31)

-- Musician S.Coups (Seventeen) in 1995 (age 30)

-- WNBA player A'ja Wilson in 1996 (age 29)

-- Musician Shawn Mendes in 1998 (age 27)

-- Actor Bebe Wood in 2001 (age 24)

-- Actor Kitana Turnbull in 2005 (age 20)

File Photo by Chris Chew/UPI

