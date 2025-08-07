Famous birthdays for Aug. 7: Charlize Theron, Jalen Hurts

Aug. 7 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.
They include:
-- Hungarian countess/serial killer Elizabeth Bathory in 1560
-- World War I spy/ courtesan Mata Hari, born Margaret Gertrude Zelle, in 1876
-- Diplomat/Nobel Prize winner Ralph Bunche in 1904
-- Actor Carl Switzer in 1927
-- Humorist Garrison Keillor in 1942 (age 83)
-- Actor Tobin Bell in 1942 (age 83)
-- Former FBI Director Robert Mueller in 1944 (age 81)
-- Actor David Rasche in 1944 (age 81)
-- Minnesota Supreme Court Justice/Football Hall of Fame member Alan Page in 1945 (age 80)
-- Actor Caroline Aaron in 1952 (age 73)
-- Actor Wayne Knight in 1955 (age 70)
-- Musician Bruce Dickinson (Iron Maiden) in 1958 (age 67)
-- Actor David Duchovny in 1960 (age 65)
-- Musician Jacquie O'Sullivan (Bananarama) in 1960 (age 65)
-- Actor Maggie Wheeler in 1961 (64)
-- Actor Harold Perrineau in 1963 (age 62)
-- Actor David Mann in 1966 (age 59)
-- Actor Michael Shannon in 1974 (age 51)
-- Actor Charlize Theron in 1975 (age 50)
-- DJ Samantha Ronson in 1977 (age 48)
-- Actor Eric Johnson in 1979 (age 46)
-- Actor Abbie Cornish in 1982 (age 43)
-- NHL player Sidney Crosby in 1987 (age 38)
-- MLB player Mike Trout in 1991 (age 34)
-- Actor Brett Gray in 1996 (age 29)
-- Actor Liam James in 1996 (age 29)
-- NFL player Jalen Hurts in 1998 (age 27)