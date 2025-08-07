Trending
Famous birthdays for Aug. 7: Charlize Theron, Jalen Hurts

By UPI Staff
Charlize Theron attends the premiere of "The Old Guard 2" at the Tudum Theater in Los Angeles on June 25. The actor turns 50 on August 7. File Photo by Jim Ruymen/UPI
Aug. 7 (UPI) -- Those born on this date are under the sign of Leo.

They include:

-- Hungarian countess/serial killer Elizabeth Bathory in 1560

-- World War I spy/ courtesan Mata Hari, born Margaret Gertrude Zelle, in 1876

-- Diplomat/Nobel Prize winner Ralph Bunche in 1904

-- Actor Carl Switzer in 1927

-- Humorist Garrison Keillor in 1942 (age 83)

-- Actor Tobin Bell in 1942 (age 83)

-- Former FBI Director Robert Mueller in 1944 (age 81)

-- Actor David Rasche in 1944 (age 81)

-- Minnesota Supreme Court Justice/Football Hall of Fame member Alan Page in 1945 (age 80)

-- Actor Caroline Aaron in 1952 (age 73)

-- Actor Wayne Knight in 1955 (age 70)

-- Musician Bruce Dickinson (Iron Maiden) in 1958 (age 67)

-- Actor David Duchovny in 1960 (age 65)

-- Musician Jacquie O'Sullivan (Bananarama) in 1960 (age 65)

-- Actor Maggie Wheeler in 1961 (64)

-- Actor Harold Perrineau in 1963 (age 62)

-- Actor David Mann in 1966 (age 59)

-- Actor Michael Shannon in 1974 (age 51)

-- Actor Charlize Theron in 1975 (age 50)

-- DJ Samantha Ronson in 1977 (age 48)

-- Actor Eric Johnson in 1979 (age 46)

-- Actor Abbie Cornish in 1982 (age 43)

-- NHL player Sidney Crosby in 1987 (age 38)

-- MLB player Mike Trout in 1991 (age 34)

-- Actor Brett Gray in 1996 (age 29)

-- Actor Liam James in 1996 (age 29)

-- NFL player Jalen Hurts in 1998 (age 27)

